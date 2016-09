(AFP) - Nach den Bombenattentaten vom Wochenende in New York und New Jersey haben Ermittler einen verdächtigen Rucksack mit bis zu fünf weiteren Sprengsätzen gefunden.

Der Rucksack befand sich in einem Mülleimer in Elizabeth, New Jersey und enthielt mehrere "verdächtige Gerätschaften". Eine davon explodierte, als ein Entschärfungsroboter ein Kabel durchtrennte, so Chris Bollwage, der Bürgermeister von Elizabeth, gegenüber dem Sender CNN. Zwei Männer hatten den Rucksack am späten Sonntagabend gefunden und die Polizei informiert, als sie ein Rohr und mehrere Drähte daran entdeckt hatten.