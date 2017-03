(dpa) - Der Vater des Angreifers vom Pariser Flughafen Orly ist aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Berufung auf Justizkreise. Der Bruder und ein Cousin des 39-Jährigen würden hingegen immer noch festgehalten.

Der bei einer Attacke auf eine Soldatin getötete Angreifer war nach Einschätzung seines Vaters kein Dschihadist. „Mein Sohn war niemals ein Terrorist“, sagte der Mann dem Radiosender Europe 1 am Sonntag. Der 39 Jahre alte Sohn habe getrunken und nicht gebetet. „Und unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis - da kommt man hin“, meinte der Vater.



Angreifer: "Ich habe eine Dummheit mit einem Gendarmen gemacht"



Der Sohn habe ihn am Samstagmorgen angerufen und ihn um Verzeihung gebeten, berichtete der Vater weiter in dem Interview. „Ich habe eine Dummheit mit einem Gendarmen gemacht“, habe der Sohn gesagt. Der Angreifer hatte bereits bei einer Polizeikontrolle in einem Vorort der Hauptstadt das Feuer eröffnet und einen Beamten verletzt.



Danach hatte der vorbestrafte Täter auf dem Pariser Airport Orly eine patrouillierende Soldatin angegriffen und bedroht. Ein Soldat erschoss ihn dann. Eine Autopsie soll klären, ob der Angreifer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand.

Die Antiterror-Ermittler forschen auch nach den Motiven des Angreifers Ziyed Ben Belgacem. Bei einem früheren Gefängnisaufenthalt hatte es Hinweise auf eine Radikalisierung gegeben.