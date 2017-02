(dpa) - Einen Tag nach dem Angriff auf eine Militärpatrouille beim Pariser Louvre ist der Täter im Krankenhaus in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Ärzte hätten den Angreifer für verhörbar erklärt, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag mit Bezug auf Ermittlerkreisen. Der Mann, der am Freitag mit zwei Macheten auf vier Soldaten gestürzt war, wurde bei seinem Angriff lebensgefährlich verletzt. Einer der Soldaten hatte auf den unteren Bauchteil des Täters geschossen.

Bereits am frühen Samstagnachmittag wurde bekannt, dass sich der Gesundheitszustand verbessert habe und der Mann nicht mehr zwischen Leben und Tod schwebe. Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um einen 29-jährigen Ägypter. Die Ermittler gehen von einem Terrorakt aus. Der Angreifer hatte laut gedroht und „Allahu Akbar“ („Allah ist groß“) gerufen. Der Vorfall ereignete sich in der unterirdischen Einkaufspassage, die zum Louvre führt.