(dpa) - Der mutmaßliche Terroranschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat möglicherweise einen islamistischen Hintergrund. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe vom Mittwoch wurde ein Islamist festgenommen.



Seine Wohnung sowie die eines zweiten Tatverdächtigen aus dem islamistischen Spektrum seien durchsucht worden, sagte Behördensprecherin Frauke Köhler. Sie sprach von einem terroristischen Hintergrund der Tat. Die genaue Motivlage des Anschlags sei derzeit aber noch unklar. Kanzlerin Angela Merkel nannte den Angriff eine „widerwärtige Tat“.

Der Bus von Borussia Dortmund wurde durch die Explosion am 11. April erheblich beschädigt.

REUTERS

Nach Berichten der Zeitungen „Express“ und „Kölner Stadt-Anzeiger“ stammen beide Tatverdächtige aus der nordrhein-westfälischen Islamisten-Szene - ein 25-jähriger Iraker aus Wuppertal und ein 28-jähriger Deutscher aus Fröndenberg (Kreis Unna). Beiden werde eine Nähe zur Terrororganisation Islamischer Staat vorgeworfen.

Sprengsätze mit Metallstiften

Frauke Köhler zufolge waren die drei Sprengsätze mit Metallstiften bestückt. Die Sprengsätze hätten eine Sprengwirkung von mehr als 100 Metern gehabt. Ein Metallstift habe sich in die Kopfstütze eines Bussitzes gebohrt. Am Anschlagsort seien drei Bekennerschreiben mit gleichem Text gefunden worden. „Danach scheint ein islamistischer Hintergrund der Tat möglich.“



Die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen schlossen weitere Taten nicht aus und blieben in Alarmbereitschaft. Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) versprach den Fans größtmögliche Sicherheit für das Spiel des BVB gegen den AS Monaco, das am Mittwochabend nachgeholt werden sollte.



Das Bundesinnenministerium hatte aber keine Hinweise auf eine besondere Bedrohungslage vor dem Champions-League-Spiel. Auch in München wurden die Sicherheitsvorkehrungen für den Fußball-Klassiker zwischen dem FC Bayern und Real Madrid erhöht. So sollen am Mittwoch 450 statt der geplanten 370 Polizisten in den Einsatz.