(dpa) - Marokko wird nach 33 Jahren wieder in die Afrikanische Union (AU) aufgenommen. Das beschloss das Staatenbündnis bei einem Gipfeltreffen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba am Montag, wie offizielle Teilnehmer berichteten. Die AU hatte zuletzt 54 Mitglieder - alle Staaten des afrikanischen Kontinents außer Marokko. Der Maghreb-Staat hatte die Vorgängerorganisation der AU, die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU), 1984 verlassen. Grund dafür war die Anerkennung der marokkanisch besetzten Westsahara durch die OAU.

Die AU wählte außerdem den tschadischen Außenminister Moussa Faki Mahamat zum neuen Vorsitzenden. Er löst die südafrikanische Politikerin und Ärztin Nkosazana Dlamini-Zuma ab, die die AU-Kommission seit 2012 geleitet hatte. Faki gewann die Wahl um den Vorsitz gegen die kenianische Außenministerin Amina Mohamed und den senegalesischen Diplomaten Abdoulaye Bathily. Bei dem zweitägigen Treffen steht auch die Sicherheitslage in den Krisenstaaten Südsudan, Burundi und Somalia auf der Agenda.



Lob für Flüchtlingspolitik



UN-Generalsekretär António Guterres lobte die Flüchtlingspolitik der Mitgliedsstaaten: „Afrikanische Grenzen bleiben für Schutzbedürftige offen, während so viele Grenzen geschlossen werden - selbst in den am meisten entwickelten Ländern der Welt.“ US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern ein Einreiseverbot erlassen. Darunter sind auch die AU-Mitgliedsstaaten Sudan, Somalia und Libyen. „Ich hoffe sehr, dass die getroffenen Maßnahmen nur vorübergehend sind“, sagte der UN-Chef bei dem Treffen in Äthiopien.