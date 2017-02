(tom) Am 27. Juli 2000 explodierte am Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn eine mit TNT gefüllte Rohrbombe. Zehn Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt, eine im fünften Monat schwangere Frau verlor ihr ungeborenes Kind. Die Opfer waren Migranten aus Russland, Kasachstan, Aserbaidschan und der Ukraine, sechs von ihnen waren jüdischen Glaubens. Ein rechtsextremer Hintergrund stand also von Anfangan im Vordergrund der Ermittlungen.



Am Mittwoch konnte die deutsche Polizei jetzt einen Verdächtigen festnehmen - 16 Jahre nach der Tat. Das berichtet die Nachrichenseite "Spiegel Online". Der 50-jährige mutmaßliche Attentäter soll in den frühen 2000ern in seinem Düsseldorfer Stadtteil als Neonazi bekannt gewesen sein und eine Affinität zu Waffen haben. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

Wie der Spiegel weiter berichtet, war der jetzt Festgenommene bereits kurz nach der Tat im Visier der Behörden und wurde ausgiebig verhört - allerdings ließ sich der Anfangsverdacht nicht erhärten. Erst umfangreiche Nachermittlungen in den vergangenen zwei Jahren brachten die Ermittler zum Ziel.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.