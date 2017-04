(dpa) - Sechs Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Montcenis im Departement Saône-et-Loire in Zentralfrankreich ums Leben gekommen. Ein weiterer Fahrzeuginsasse wurde schwer verletzt und schwebte am Sonntagmorgen weiterhin in Lebensgefahr.



ACCIDENT EN SAÔNE-ET-LOIRE : 6 jeunes âgés de 20 à 30 ans sont morts dans une collision à Montcenis. Une 7e personne entre la vie & la mort. pic.twitter.com/lcxsUFIvSH — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 2, 2017

Zwei Fahrzeuge waren nach Medienberichten aus noch unbekannter Ursache am späten Samstagabend auf einer Landstraße frontal zusammengestoßen. Das Alter der Opfer lag zwischen 20 und 30 Jahren.



Les précisions sur l'accident de Montcenis avec le sous-préfet d'Autun, Éric Boucourt https://t.co/93D9bBRv9P pic.twitter.com/rpxO45vS7K — France 3 Bourgogne (@F3Bourgogne) April 2, 2017

Ein siebtes Opfer schwebt nach Angaben der Präfektur in akuter Lebensgefahr. Erst am 8. Januar waren bei einem schweren Busunfall im Département Saône-et-Loire bei Charolles vier portugiesische Staatsbürger ums Leben gekommen.