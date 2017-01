(dpa) - Ein Rettungshubschrauber ist in der Erdbeben- und Unwetterregion in Mittelitalien möglicherweise abgestürzt. Es habe einen Vorfall gegeben, sagte ein Sprecher des Zivilschutzes am Dienstag.



Der Helikopter sei aber nicht im Einsatz bei dem von einer Lawine verschütteten Hotel in den Abruzzen gewesen. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, der Hubschrauber sei zwischen der Stadt L'Aquila und dem Skigebiet Campo Felice verschwunden. Unklar war, wie viele Menschen in dem Helikopter waren. Seit Tagen suchen Schneefälle und schlechtes Wetter die Region heim.