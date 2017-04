(dpa) - Nordkorea hat nach Medienberichten möglicherweise erneut eine Rakete getestet. Ein Geschoss sei am Mittwoch von der Osküste Nordkoreas in Richtung offenes Meer abgefeuert worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär. Es könnte sich demnach um eine ballistische Rakete gehandelt haben. Nach Angaben des süddkoreanischen Verteidigungsministeriums stürzte die Rakete nach einem Flug von rund 60 Kilometern in Richtung Japan ins Meer.



UN-Resolutionen verbieten Nordkorea Tests von Raketen unter Verwendung ballistischer Raketentechnik. Das Land hatte zuletzt im März mehrere ballistische Testraketen gestartet. Nach Einschätzung von Experten bereitet das Land derzeit einen weiteren Atomtest vor, bisher hatte es fünf solcher Tests unternommen.

Der jüngste Raketentest wird von Experten als Machtdemosntration vor dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping interpretiert. Im Vorfeld des Treffens hatte Trump gesagt, wenn China das Problem Nordkorea nicht löse, würden die USA es tun.



"Es besteht die Möglichkeit, dass Nordkorea die Intensität erhöht und einen weiteren Atomtest durchführt - abhängig davon, wie das Treffen zwischen den USA und China ausgeht", so Chang Yong-Seok von der Universität Seoul.