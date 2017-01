(dpa) - Die türkische Polizei hat Medienberichten zufolge den Angreifer auf einen Club in der Silvesternacht in Istanbul gefasst. Zweieinhalb Wochen nach dem Massaker mit 39 Toten sei der „Terrorist“ in Istanbul festgenommen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu in der Nacht zu Dienstag.