Trumps Hoffnungen für Kohleindustrie:



(dpa) - US-Präsident Donald Trump hat der gebeutelten Kohleindustrie in den USA neue Jobs versprochen - ein einflussreicher Kohlemanager aber dämpft die Erwartungen. Es würden zwar Jobs zurückkommen, aber die Beschäftigung in der US-Kohleindustrie werde nicht das Niveau früherer Jahre erreichen, sagte Robert Murray (77), Chef von Murray Energy in St. Clairsville im US-Bundesstaat Ohio, der Deutschen Presse-Agentur.

Zugleich lobte Murray aber die Wende Trumps in der Energiepolitik. Trump habe mit seine Abkehr vom „Clean Power Plan“ seines Vorgängers Barack Obama bereits 25 000 Jobs gerettet, die sonst verloren gegangen wären. „Donald Trump versteht die Probleme der Arbeiter in den USA sehr gut. Er versteht, was notwendig ist, damit es eine zuverlässige und kostengünstige Stromversorgung gibt.“

Trump hatte Ende März weitreichende Schritte unternommen, um Kernstücke der Umweltpolitik Barack Obamas aufzuweichen. Seine Regierung beende den Krieg gegen die Kohle, hatte Trump gesagt. Die Entscheidungen würden zu sehr vielen neuen Jobs in den USA führen. Murray hatte im Wahlkampf 300 000 Dollar an Trump gespendet und war im Februar zu Gast im Weißen Haus.