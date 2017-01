(dpa) - Die malaysischen Behörden wollen die Suche nach dem Unglücksflug MH370 in etwa zwei Wochen beenden. Verkehrsminister Liow Tiong Lai teilte diesen Zeitplan am Freitag mit. Angehörige der Insassen der seit knapp drei Jahren verschollenen Malaysia-Airlines-Maschine hatten auf eine Verlängerung der Suchaktion gedrängt. „Wir sind in der letzten Runde in diesen zwei Wochen“, sagte der Minister nun. Er hoffe, dass das Flugzeugwrack noch gefunden werden könne.

Flug MH370 war am 8. März 2014 aus bislang ungeklärter Ursache mit 239 Menschen an Bord auf der Strecke von Kuala Lumpur nach Peking vom Kurs abgewichen von den Radarschirmen verschwunden. Nach Satellitenauswertungen nehmen Experten an, dass die Maschine stundenlang Richtung Süden flog. Keine Bodenkontrolle hatte Kontakt mit den Piloten. Die Boeing 777 dürfte abgestürzt sein, als der Treibstoff ausging.

Unter Leitung der australischen Verkehrssicherheitsbehörde konzentrierte sich die Suche auf ein etwa 120 000 Quadratkilometer großes Meeresgebiet im Indischen Ozean. Einem im Dezember veröffentlichten Bericht der Behörde zufolge ist das Flugzeug aber wahrscheinlich weiter nördlich abgestürzt. Nach Einstellung der Suche werden die beteiligten Regierungen Malaysias, Australiens und Chinas einen gemeinsamen Bericht erstellen, sagte Liow.