(dpa) - Bei einem Luftangriff auf die von Rebellen gehaltene Stadt Idlib sind mindestens 24 Zivilisten getötet worden. 90 Menschen seien bei dem Angriff von „bislang nicht identifizierten Kampfflugzeugen“ verletzt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit. Die Stadt liegt im Norden Syriens und ist seit langem heftig umkämpft.



Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete von 28 Toten und berief sich auf einen Vertreter des Zivilschutzes in Idlib. Demnach habe es sich um Kampfflugzeuge des syrischen Regimes gehandelt, die mehrere Orte in der Stadt angegriffen hätten - unter anderem auch einen Markt. Dutzende Flugzeuge sollen daran beteiligt gewesen sein. Geschäfte und Häuser seien in Brand geraten.

Die Attacke kommt kurz nach der Ankündigung einer Waffenruhe. Russland und die USA hatten vor dem muslimischen Opferfest eine Feuerpause für Syrien ausgehandelt. Ab Montagabend sollen die Waffen in dem Bürgerkriegsland schweigen. Vor dem Opferfest sind die Märkte in der Regel voll mit Menschen, die für die Feiertage einkaufen.