(TJ) - Am Montagabend brach auf der griechischen Insel Lesbos ein Brand in einem Flüchtlingslager aus. Tausende Migranten mussten sich daraufhin in Sicherheit bringen und das Lager verlassen.

Polizeiquellen berichten von 3.000 bis 4.000 Menschen, die im Lager in Moria eine provisorische Bleibe gefunden hatten. Der Brand könnte gelegt worden sein, so ein Polizeisprecher weiter.