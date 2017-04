Par Virginie Orlandi

Près de 24.000 personnes inscrites sur les listes électorales, un taux de participation de 40% à 14 heures 30: les Français du Luxembourg sont nombreux à s'être rendus au lycée Vauban, ce dimanche, pour le premier tour de l'élection présidentielle. Nous sommes allés leur demander pour qui ils avaient voté.

"On envisage un taux de participation de 70% à la clôture du bureau de votes", explique Monique Dejeans, déléguée pour Benoît Hamon et membre de l'Assemblée des Français à l'étranger.



Ils sont 7.000 de plus qu'en 2012 à s'être inscrits sur les listes électorales faisant passer le chiffre des électeurs de 18.000 à 24.000 personnes.

Dans la cour du lycée Vauban, les familles s'attardent au soleil et les enfants jouent au football en attendant que leurs parents votent. Une ambiance bon enfant teintée de conversations où l'on échange pronostics et impressions.

" J'ai voté à droite et pour quelqu'un qui n'a pas encore fait ses preuves", explique un expatrié résidant au Luxembourg depuis 5 ans, "Je n'aurais sûrement pas donné ma voix à un candidat ayant déjà fait partie d'un gouvernement qui a échoué".

Lex Kleren

Ce choix pour le Front National ne semble pas isolé et si au Luxembourg, l'électorat s'est toujours situé à droite, Les Républicains n'ont pas bonne presse et les médias sont mis en cause.

"La presse s'est acharnée contre François Fillon", note une ressortissante française, "Et Emmanuel Macron a été hyper-médiatisé. Les programmes ont été effleurés tout au long de la campagne. Je pense qu'on a été nombreux à se sentir bien seul dans l'isoloir aujourd'hui".

Une campagne présidentielle floue, une manipulation de la part des médias, voilà ce que l'on peut entendre ce dimanche, auprès des français du Luxembourg venus voter.



"Les gens sont concernés mais perdus", poursuit un autre homme, "ils se sentent impliqués mais dans la file d'attente pour voter, j'entendais des gens dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient mettre dans l'enveloppe..."

Un jeune homme d'une trentaine d'années habitant au Luxembourg depuis un an et originaire du Nord de la France fait partie des personnes qui ont gonflé la liste des électeurs depuis 2012:



"Je me suis tout de suite inscrit pour voter à l'étranger car pour moi, c'est un devoir. Je ne l'ai pas fait en réaction à un ou une candidate mais je dois dire que j'ai eu du mal à me décider cette fois-ci".

Pour ce quadragénaire habitué à voter à droite, les choses sont plus tranchées:



"je me tourne pour la première fois vers le Front National car je me dis qu'il fera sûrement mieux, qu'il apportera un renouveau à la France. Mais je pense que le vote des Français du Luxembourg sera en moyenne plus consensuel que le mien. Mais bon il pourrait y avoir de grosses surprises ce soir".





