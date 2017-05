(mas/dpa) - Heute wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. In den letzten Umfragen ist Merkels CDU an der SPD vorbeigezogen, und der sozialdemokratische Landesvater Torsten Albig (53) muss um sein Amt bangen. Der frühere Kieler Oberbürgermeister führt ein in Deutschland einmaligen Bündnis aus SPD, Grünen und dem Südschleswigschen Wählerverband (SSW), der Partei der dänischen und friesischen Minderheit. Den SSW gibt es nur in Schleswig-Holstein, politisch steht er in der Tradition der skandinavischen Sozialdemokratie und links von der SPD.

Nun könnte die „Küstenkoalition“, wie sie im Land zwischen Nord- und Ostsee genannt wird, nach nur einer Legislaturperiode die Mehrheit im Kieler Landeshaus verlieren. Das wäre schlecht nicht nur für Albig, sondern auch für Schulz, der sich von den beiden Landtagswahlen an diesem Sonntag in Schleswig-Holstein und eine Woche später in Nordrhein-Westfalen Aufwind für den Bundestagswahlkampf erhofft. Schulz, der sich gerne der Fußballsprache bedient, droht, nach der Pleite im März im Saarland, ein 0:3 vor der anschließenden Bundestagswahl im September.

CDU vor der SPD, Albig vor Günther



Sollte dem bisher recht unbekannten CDU-Spitzenkandidaten Daniel Günther (43) der Einzug in die Staatskanzlei gelingen, wäre dies ein großer Erfolg für CDU-Chefin Angela Merkel, die im September um eine vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin kämpft. Denn in ihren bisherigen elfeinhalb Regierungsjahren hat ihre Partei sechs Bundesländer an die Opposition verloren - aber kein einziges hinzugewonnen.

Noch gibt es viele Unwägbarkeiten. Im direkten Vergleich beider Spitzenkandidaten ist Albig eindeutig populärer als Günther, während bei der Parteienpräferenz die CDU in der zuletzt veröffentlichten Umfrage mit 33 Prozent vier Punkte vor der SPD lag. Die Mehrheitsverhältnisse in der künftigen Volksvertretung werden auch davon abhängen, welche der kleineren Parteien den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schafft.



AfD an der Fünf-Prozent-Hürde



Grüne und FDP dürften bei Umfragewerten zwischen neun und zwölf Prozent auch im nächsten Landtag vertreten sein. Dagegen rangiert Die Linke, die 2012 aus dem Landtag flog, in vielen Umfragen knapp unter fünf Prozent. Auch die rechtspopulistische AfD kann sich nicht sicher sein, ins Parlament einzuziehen. Die 2013 gegründete Partei, die rund um ihren Bundesparteitag im April wieder mit Flügelkämpfen Schlagzeilen machte, sackte in den Umfragen von sieben auf fünf Prozent ab. Ein Scheitern in Schleswig-Holstein wäre ihr erster großer Misserfolg, nachdem sie in den vergangenen drei Jahren nacheinander in elf Länderparlamente neu eingezogen war.

Ein Sonderfall ist die Partei der Dänen. In den Umfragen steht sie bei drei bis vier Prozent, aber für sie gilt die Fünf-Prozent-Hürde nicht. Oppositionsparteien und manche Staatsrechtler sehen einen Widerspruch zwischen den Sonderrechten des SSW als Vertreter einer nationalen Minderheit einerseits und seiner machtpolitischen Schlüsselrolle andererseits. Kritisiert wird auch, dass er nicht nur im nördlichen Landesteil Schleswig antritt, sondern auch in Holstein, wo die dänische Minderheit keine Wurzeln hat. Eine Klage von Mitgliedern der christdemokratischen Jugendorganisation vor dem Landesverfassungsgericht scheiterte aber 2013.