(dpa) - Bei einem Luftangriff nahe der syrischen Grenze hat die irakische Luftwaffe ein ranghohes Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Es soll sich bei dem Getöteten Ajad al-Dschumaili um eine Art „Kriegsminister“ des IS handeln, teilte der irakische Geheimdienst am Wochenende in einer Erklärung mit. Der Angriff habe sich in der westlichen Provinz Anbar ereignet.

Die irakische Armee hatte im Januar eine Offensive begonnen, um mehrere Orte in der Provinz im Westen des Iraks von der Terrormiliz zurück zu erobern. Zuletzt hatte der IS militärisch schwere Niederlagen einstecken müssen und sich aus vielen Gebieten im Irak zurückgezogen. Derzeit versucht die irakische Armee zusammen mit Verbündeten, die Hochburg des IS im Irak, die Stadt Mossul, zurück zu erobern.



Doch wird der Einsatz stark kritisiert. West-Mossul erinnere an die Trümmerlandschaft von Ost-Aleppo und die Angriffe träfen fast immer die Falschen. „Es sterben viel mehr Zivilisten als Terroristen", so ein deutscher CDU-Politiker am Wochenende nach einem Besuch in der umkämpften Großstadt.

In Mossul stünden 2.000 IS-Kämpfer einer von den USA geführten Allianz von 68 Staaten mit 100.000 Soldaten gegenüber. Junge Leute, die im Bombenhagel alles verlören, wollten Rache und schlössen sich den Terroristen an. Der



Bombenhagel als Kriegsverbrechen bezeichnet



Auch Russland kritisierte den Einsatz der Anti-IS-Koalition scharf. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Generalmajor Igor Konaschenkow, nannte das Vorgehen der Amerikaner in Mossul ein Kriegsverbrechen. Deren Bomben seien weniger treffsicher als behauptet und töteten viele Zivilisten. Gleichzeitig bestritt er die Beteiligung der russischen Luftwaffe an der Bombardierung der damals umkämpften syrischen Stadt Aleppo, wo es ebenfalls viele zivile Opfer gab.

Kritiker werfen dem US-Militär vor, die Zahl der zivilen Opfer bei ihren Luftangriffen in Syrien und im Irak sei in den vergangenen Wochen stark gestiegen.