(dpa) - EU-Ratschef Donald Tusk hat Nazi-Vergleiche aus Ankara nach Auftrittsverboten für türkische Minister in den Niederlanden brüsk zurückgewiesen. „Wer Faschismus in Rotterdam sieht, der ist völlig losgelöst von der Realität“, sagte Donald Tusk am Mittwoch im Straßburger EU-Parlament auf Englisch und Niederländisch. „Wir werden alle Solidarität mit den Niederlanden zeigen.“

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Wochenende empört auf Polizeieinsätze in Rotterdam bei Protesten gegen die Auftrittsverbote reagiert: „Von nun an werden Länder, allen voran Holland, die sich der neonazistischen Gesinnung unterwerfen und für ein paar Stimmen menschliche Grundwerte ignorieren, überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr haben.“ Auch Deutschland hatte der türkische Präsident „Nazi-Praktiken“ vorgeworfen, nachdem hierzulande Wahlkampfveranstaltungen für das Verfassungsreferendum in der Türkei untersagt worden waren.