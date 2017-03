Ein wenig überrascht das Ergebnis der Landtagswahl im Saarland nun doch. Die CDU bleibt nicht nur stärkste Kraft, sondern sie gewinnt - trotz aller Unkenrufe - sogar gute fünf Prozentpunkte hinzu. Das ist umso bemerkenswerter, weil doch die meisten Analysten positive Auswirkungen durch den so hoch stilisierten Schulz-Hype vorausgesagt haben. Der ist nicht eingetreten.



Es gab kein Kopf-an-Kopf-Rennen



Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der amtierenden Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und ihrer Stellvertreterin Anke Rehlinger (SPD) - wie die letzten Umfragen orakelten - hat es schlichtweg zu keinem Zeitpunkt gegeben. Die Saar-SPD stagniert. Sie fällt nicht weiter ab. Vielleicht ist das der Schulz-Effekt!

In einer großen Koalition verliert nämlich immer der Juniorpartner. Das ist auf deutscher Bundesebene so, das bewahrheitet sich nun auch in der Landespolitik. Die Saarlandwahl bestätigt nur diese Weisheit.



Was bedeutet die Saarlandwahl für die SPD im Bund?



Der SPD-Höhenflug, den man landauf und landab lesen und hören konnte, ist vorerst mal gestoppt. Der SPD-Hoffnungsträger Martin Schulz erhält jetzt seinen ersten herben Dämpfer. Trotzdem wäre es zu früh, die SPD für die deutsche Bundestagswahl gänzlich abzuschreiben. Die Bundes-SPD muss noch mehr an Profil gewinnen und ihre Erfolge in der Großen Koalition deutlicher herausstreichen. Sie muss beweisen, dass sie in der Lage ist, nach der Macht zu greifen und zwar ohne die andere große Volkspartei. Alles auf eine Karte Schulz zu setzen und hoffen, dass der Effekt bis Ende-September ausreichend sozialdemokratische Wähler mobilisiert, ist viel zu kurz gegriffen.



Aufatmen für die CDU und der deutschen Kanzlerin



Im Saarland ist der Schuss für die Sozialisten nämlich nach hinten gegangen. Zwar haben deutlich mehr Saarländer der Weg zur Wahlurne gefunden als vor fünf Jahren. Doch profitiert davon, hat vor allem die amtierende Ministerpräsidentin. Sie hat mit ihrem unaufgeregten, souveränen aber vor allem bürgernahen Politikstil die Wähler überzeugt. Kramp-Karrenbauer konnte ihren Amtsbonus voll ausschöpfen. Sie hat den "Schulz-Hype" in seine Schranken verwiesen und somit der deutschen Kanzlerin etwas Luft für den Bundeswahlkampf verschafft.



Kein Lafontaine-Effekt



Enttäuscht dürften auch die Linken sein. Sie haben trotz ihres prominenten Spitzenkandidaten und früheren Landesvater Oskar Lafontaine ihr Ergebnis aus 2012 nicht halten können. Sie verlieren über drei Prozentpunkte. Somit ist Oskar auch im Saarland so gut wie abgeschrieben, hatte er ohnehin kein Posten bei einer rot-roten Koalition angestrebt.

Die Grünen haben mit Hubert Ulrich die Fünf-Prozent-Hürde nicht geschafft. Nicht verwunderlich. Ein Generationswechsel bei den Saar-Grünen tut auch Not und hätte schon lange geschehen müssen. Es bleibt zu hoffen, dass die Grünen jetzt die Notbremse ziehen und Lehren aus der Wahlschlappe ziehen.



"GroKo" gute Lösung für das Saarland



Für das Saarland bedeutet das es - aller Voraussicht nach - mit der saarländischen Variante der GroKo weitergehen wird. Das ist für das kleinste Flächenland Deutschlands zunächst eine gute Nachricht. Denn das hoch verschuldete Saarland steht noch vor schmerzvollen Entscheidungen, die am besten getroffen werden, wenn es eine breite gesellschaftliche und politischen Basis dafür gibt. Die GroKo ist so eine politische Konsenslösung, die zwar nicht zum Dauerzustand werden soll, aber die zum jetzigen Zeitpunkt für das Saarland die wohl beste Lösung ist.