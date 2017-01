Von Volker Bingenheimer



Noch ist Donald Trump nicht im Amt und schon sorgt so gut wie jede neue Äußerung des künftigen US-Präsidenten für Beunruhigung diesseits und jenseits des Atlantik. Bei seinem ersten Interview mit europäischen Zeitungen ist das nicht anders.

In dem Interview mit der „Bild“-Zeitung und der britischen „Times“ fällt zuerst der raue, unverblümte Tonfall auf, in dem Trump über alles herzieht, was seiner Ansicht der Welt zuwiderläuft ...