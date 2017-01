(KNA) - Mit Blick auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump ruft Papst Franziskus die Welt zur Besonnenheit auf.

Niemand sollte "sich erschrecken oder sich freuen über etwas, was passieren könnte", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche der spanischen Tageszeitung "El Pais". Diese gehört wie die "Welt am Sonntag" zur "Leading European Newspaper Alliance", in der sieben Zeitungen zusammenarbeiten. "Man wird sehen, was er tut, dann werde ich mir meine Meinung bilden", sagte Franziskus. Der Papst gab das Interview in den Minuten, in denen Trump seinen Amtseid ablegte.