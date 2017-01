Von Agnes Tandler (Islamabad)

Vermutlich wäre Tayyaba immer noch in dem Haus in einer reichen Gegend der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, wenn nicht ein Foto von ihr auf Twitter die Runde gemacht hätte. Es zeigt das zehnjährige Mädchen mit einem dick geschwollene rechten Auge, Schürfwunden, blaue Flecken und Brandblasen an den Händen. Elf Verletzungen an ihrem zarten Körper fanden die Ärzte bei einer Untersuchung. Tayyaba sei gefoltert worden, heißt es in dem Bericht, der dem Obersten Gericht vorgelegt wurde.

Zarlakhta Nawab, 6 Jahre alt, ein Flüchtlingskind aus Afghanistan, in einem Vorort von Islamabad.

Vor zwei Jahren begann Tayyabas Martyrium. Das Mädchen einer bettelarmen Familie aus Jaranwala in der pakistanischen Punjab-Provinz wurde in die Hauptstadt Islamabad geschickt, um im Haushalt des Richters Raja Khurram Ali Khan zu arbeiten. Kinderarbeit ist in Pakistan immer noch weit verbreitet. Zwei von Tayyabas Schwestern arbeiteten bereits als Hausangestellte für Verwandte der Richter-Familie, um die Schulden des Vaters zu begleichen. Doch das Anwesen im gepflegten Sektor I-8 mit seinen Parks und Spielplätzen wurde für das kleine Kind zum Horror-Haus. Tayyaba musste lange Stunden schwer arbeiten, wurde regelmäßig geschlagen und hungerte. Mitleidige Nachbarn steckten ihr manchmal etwas Essen zu. Nachts wurde sie in eine Abstellkammer eingesperrt.

Vor kurzem, als ein Besen im Haushalt vermisst wurde, schob die Hausherrin vor Wut Tayyabs Hände in einen glühendheissen Ofen. Dennoch spricht Tayyab respektvoll von „Manon Baji“ und „Khurram Bhai“, wenn sie über ihre Dienstherren spricht – so wie man in Pakistan ältere Brüder und Schwestern anredet. Anfangs hatte sie der Polizei noch erzählt, alles sei ein Unfall gewesen. Sie sei im Haus des Richters die Treppe heruntergefallen und die Brandverletzungen habe sie sich bei ungeschickten Hantieren mit Feuer selbst zugezogen. Nur einige Tage später tauchte der angebliche Vater von Tayyaba in Islamabad auf und erklärte, die ganze Folter-Geschichte sei schlicht erfunden. Außerdem habe er dem Richterehepaar verziehen. Die ganze Sache sei erledigt. Ein Gericht ließ den angezeigten Richter und dessen Frau daraufhin gegen Kaution frei. Gleichzeitig verschwand Tayyaba von der Bildfläche. Es hieß, Verwandte hätten das Mädchen mitgenommen.



Ein Kind, drei Mütter



Doch dann schaltete sich überraschend Pakistans Oberstes Gericht ein und zog den Fall an sich. Die Polizei begann, nach der Kinder-Maid zu suchen. Tayyaba wurde schließlich in Islamabad aufgegriffen. Die Obersten Richter ordneten an, das Mädchen in einem Waisenheim unterzubringen. Denn inzwischen gibt es ernste Zweifel, ob Tayyabas Vater, der vor Gericht aussagte, auch wirklich ihr Vater ist. Er sei von den Anwälten unter Druck gesetzt worden, sagt er. „Ich kann weder lesen noch schreiben. Sie haben mir einfach gesagt, ich solle meinen Fingerabdruck unter ein Papier setzen, um meine Tochter zurückzubekommen,“ erklärte er laut der Zeitung „The News“. Drei Frauen, die alle behaupteten, Tayyabas Mutter zu sein, zogen ihr Statement zurück, nachdem das Gericht einen DNS-Test angeordnet hatte.

Gullakhta Nawab, 6 Jahre alt, Flüchtlingsmädchen aus Afghanistan, fotografiert in einem Vorort von Islamabad.

Raza Rabbani, ein Mitglied des Oberhauses des Parlaments nannte den Fall „beschämend“. „Ein Staat soll wie eine Mutter sein, doch hier hat er sich wie eine Hexe aufgeführt“, wetterte der Politiker. Und Senator Javed Abbasi erklärte, der Richter habe versucht, die ganze Angelegenheit unter den Teppich zu kehren, um die Ehefrau eines anderen Richters zu schützen.



Unschuldiger Richter?



Kollegen sagen, Richter Khan sei unschuldig und alles sei nur eine Rufmord-Kampagne der Medien. Er sei ein freundlicher und zuvorkommender Mensch, der solche Vorfälle in seinem Haus niemals billigen würde. Andere weisen darauf hin, dass es nicht das erste Mal sei, dass Dienstboten in einem Haushalt der pakistanischen Elite misshandelt werden. Im Januar 2014 war ein 15-jähriges Mädchen, die als Angestellte im Haushalt eines Universitätsprofessors in Lahore arbeitete, gestorben, nachdem sie vergewaltigt und gefoltert worden war. Das Mädchen, der bereits mehrere Jahre bei dem Professor gearbeitet hatte, war nach der Trennung ihrer Eltern einfach sich selbst überlassen worden. 2012 starb eine elfjährige „Maid“ im Haushalt der Präsidenten der Anwaltskammer von Lahore, nachdem sie vergewaltigt und misshandelt worden war. Der Autopsiebericht verschwand auf mysteriöse Weise. Später hieß es, das Mädchen sei an einer Hautkrankheit gestorben. Verurteilt wurde niemand.



Nazmina Bibi, 7 Jahre alt, geflüchtert aus Afghanistan. Fotografiert in einem Vorort von Islamabad.

Kinderarbeit ist in Pakistan gesetzlich verboten. Doch nach Angaben der Menschenrechtsorganisation „Human Rights Watch“ arbeiten 13 Prozent der Kinder zwischen 10 und 14 Jahren. Es gibt keine offiziellen Untersuchungen zu Kinderarbeit in privaten Haushalten, doch die Kinderschutzorganisation „Sparc“ in Islamabad schätzt, dass um die 15,5 Millionen Kinder als Dienstboten beschäftigt sind. Die Mädchen und Jungen, die in den reichen Haushalten in Pakistan wie Sklaven arbeiten, stammen aus armen Familien, die oftmals ihre Kinder gegen Geld an Vermittler geben und froh sind, ein Familienmitglied weniger ernähren zu müssen. Entsprechend gering ist die soziale Kontrolle. Werden die Kinder zufällig von der Polizei aufgegriffen, ist es oft schwierig, sie zu ihren Eltern zurückzuschicken, weil die Kinder selbst nicht wissen, wo sie eigentlich herstammen, und die Eltern oft kein Interesse haben, ihre Kinder wiederzubekommen, weil sie dann auch das Geld an die Familie oder Vermittler zurückzahlen müssten.