(dpa) - Trotz des Dämpfers für die Rechtspopulisten bei den Wahlen in den Niederlanden sieht Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn noch keinen Grund zur Entwarnung. „Es ist zu früh, aufzuatmen, aber wir können durchatmen“, sagte Asselborn der „Passauer Neuen Presse“ (Freitag). Für die Präsidentschaftswahl in Frankreich jedoch sei der Wahlausgang in den Niederlanden „Gold wert“. Denn aus seiner Sicht habe das Ergebnis gezeigt, dass die Menschen „nicht in den Schlamassel des Nationalismus aus dem 19. Jahrhundert“ zurück wollten.

Als „zweiten großen Verlierer“ der Wahlen in den Niederlanden neben dem Rechtspopulisten Geert Wilders stufte Asselborn den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan ein. Ministerpräsident Mark Rutte habe mit den verhinderten Auftritten türkischer Minister „klug und schnell auf Erdogans schlimme Provokationen“ reagiert.