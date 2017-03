(dpa) - Ausgerechnet am zweiten Jahrestag der Germanwings-Katastrophe will die Familie des Todespiloten Andreas Lubitz das einhellige Urteil der Ermittler widerlegen. Fast auf die Minute genau zum Zeitpunkt des Absturzes mit 150 Toten gibt Günter Lubitz, der Vater des Copiloten, an diesem Freitag in Berlin eine Pressekonferenz. Dort will er erläutern, warum er nicht an eine Selbsttötung seines 27 Jahre alten Sohnes als Absturzursache glaubt.

Nach Überzeugung der Ermittler hatte der psychisch kranke Copilot Andreas Lubitz die Maschine am 24. März 2015 absichtlich gegen einen Berg in den südfranzösischen Alpen fliegen lassen.

Die Germanwings-Muttergesellschaft Lufthansa hat wie im Vorjahr ein Angehörigentreffen in Le Vernet in der Nähe der Absturzstelle organisiert. Am Freitag soll es dort eine Gedenkfeier geben.

Bereits in der Einladung zu der Veranstaltung hatte Lubitz' Vater die „Annahme des dauerdepressiven Copiloten, der vorsätzlich und geplant in suizidaler Absicht das Flugzeug in den Berg gesteuert haben soll“, bezweifelt. Ein Anwalt, der die Hinterbliebenen von 42 Opfern vertritt, hatte die geplante Pressekonferenz der Familie als „unverantwortlich“ und „geschmacklos“ bezeichnet.

"Dinge, die man nicht ermitteln wollte"



In einem Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Donnerstag) äußerte der Vater Zweifel an der Unvoreingenommenheit der Ermittler. „Es gab ganz offensichtlich Dinge, die man gar nicht erst ermittelt hat, vielleicht weil man sie nicht ermitteln wollte“, sagte Lubitz der Zeitung.

Weiter hieß es: „Unser Sohn war ein sehr verantwortungsvoller Mensch. Er hatte keinen Anlass, einen Selbstmord zu planen und umzusetzen, und erst recht nicht, dabei noch 149 andere unschuldige Menschen mitzunehmen.“ Die Pressekonferenz, bei der auch ein Gutachten eines Luftverkehrs-Experten vorgestellt werden soll, beginnt am Freitag um 10.30 Uhr. Der Airbus war um 10.41 Uhr an dem Berg zerschellt.

Im Rahmen der Gedenkfeier in Le Vernet soll ein künstlerisch gestaltetes „Gedenkelement“ enthüllt werden. Es war auf Wunsch der Angehörigen geschaffen worden. Im Sommer soll es an der eigentlichen Absturzstelle aufgestellt werden, die nach wie vor nicht betreten werden darf. Über Art und Aussehen des Objekts wurde offiziell zunächst nichts bekannt. Nach Informationen der „Bild am Sonntag“ soll es sich um eine Art goldene Sonnenkugel aus 149 individuell geschmiedeten Einzelteilen handeln.



Gedenken am Halterner Gymnasium und in Barcelona



Auch im westfälischen Haltern wird am Freitag der Opfer gedacht. Unter den Toten waren auch 16 Schüler und zwei Lehrerinnen des dortigen Joseph-König-Gymnasiums. Sie befanden sich auf dem Rückflug von einem Schüleraustausch in Spanien, als die Maschine verunglückte. Geplant ist eine halbstündige Feier an der Gedenkstätte auf dem Schulgelände. Zur Absturzzeit um 10.41 Uhr sind fünf Schweigeminuten geplant. Gleichzeitig sollen die Trauerglocken aller Kirchen in Haltern läuten.

Im Gedenken an die spanischen Opfer der Flugkatastrophe versammelten sich in Barcelona bereits am Donnerstag Angehörige der Toten. Der Germanwings-Unglücksflug war auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf gewesen. 50 der 150 Getöteten stammten aus Spanien.

