(A.T.) - “Nenn mich Didi“, sagt Sadhvi Kamal. Die 39-jährige Inderin kleidet sich ausschließlich in safrangelb, der heiligen Farbe des Hinduismus. Auf ihrer Stirn trägt sie ein Bindi, den roten Punkt, wie ihn gläubige Hindu-Frauen oft tragen. Die heilige Mutter Teresa, so sagt sie, sei ihr Vorbild. Doch während die indische Nonne für die Arme und Kranke in den Slums von Kalkutta kämpfte, kämpft Kamal für Kühe.

Hunderte Rinder habe sie in ihrem Heimatbundesstaat Rajasthan vor dem Schlachthaus bewahrt, sagt „Kamal Didi“ stolz ...