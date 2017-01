In dem von einer Schneelawine verschütteten Hotel im Erdbebengebiet in Italien sind nach Medienangaben Überlebende gefunden worden. Sechs Menschen leben, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag berichtete.



Sehen Sie hier einige Bilder vom Unglücksort:

Wie intensiv die Bergungskräfte ihre komplizierte Suchaktion zwischen Trümmern und Schnee in der Abruzzen-Gemeinde Farindola in der Nacht zum Freitag fortsetzen konnte, war am Morgen zunächst unklar.

Eine gewaltige Lawine hatte am Mittwoch das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano nach einer schweren Erdbebenserie unter sich begraben. Die Wucht der Schneemassen riss einige Teile des Gebäudes mit. Nach Angaben des Hoteldirektors waren bis zu 35 Menschen in dem Gebäude in 1200 Metern Höhe. Auch mehrere Kinder wurden vermisst.