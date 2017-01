(dpa) - Retter haben nach dem Lawinenunglück im italienischen Erdbebengebiet mehrere Überlebende in dem verschütteten Hotel gefunden. Darunter sei ein kleines Mädchen. Das sagte der Vizeminister für Inneres, Filippo Bubbico, im Radio der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Rai.



Die Einsatzkräfte machten die Menschen am Freitagvormittag auf dem Dachboden des Hotels aus, das am Mittwoch von einer gewaltigen Lawine förmlich weggefegt wurde, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Der erste Kontakt sei kurz nach 11.00 Uhr am Freitag zustande gekommen.

Am Freitagvormittag war zuerst von sechs Überlebenden die Rede, ein Mensch sei bereits aus den Trümmern des Vier-Sterne-Hotels Rigopiano gerettet worden und bekomme ärztliche Hilfe, berichtete der TV-Sender RaiNews24. Bei den anderen Überlebenden soll es sich um drei Männer und zwei Frauen handeln.



Am frühen Nachmittag wurde die Gesamtzahl der gefundenen Personen auf acht korrigiert. "Einige" seien bereits im Krankenhaus.



Sehen Sie hier einige Bilder vom Unglücksort:

Die Rettungskräfte hatten in der Nacht zum Freitag unvermindert nach Überlebenden der Katastrophe gesucht. Zunächst hatte von Dutzenden Gästen und Mitarbeitern noch jedes Lebenszeichen gefehlt. Nach Medienberichten vom Donnerstag wurden bisher vier Leichen geborgen, der Zivilschutz hatte zwei Tote bestätigt. Mindestens zwei Menschen hatten sich im Freien aufgehalten, als die Lawine über das Hotel hineinbrach und so überlebt.

Die gewaltige Lawine hatte am Mittwoch das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano nach einer Erdbebenserie komplett verschüttet und Teile mitgerissen. Nach Aussage des Hoteldirektors waren bis zu 35 Menschen in dem Gebäude. Auch mehrere Kinder wurden vermisst. Das Rigopiano liegt auf 1200 Metern Höhe am Fuß des bis über 2900 Meter hohen Bergmassivs Gran Sasso. Es ist nur etwa 45 Kilometer von der Adriaküste entfernt. Auf seiner Facebookseite hatte es mit „Relax, Wohlsein und Unterhaltung im Schnee“ geworben.

Die Retter hatten bereits gesagt, dass Überlebende theoretisch in diesen sehr schwierigen Wetterbedingungen überleben könnten, wenn sich irgendwo in dem weggefegten Hotel „Luftsäcke“ gebildet haben.



Gäste wollten bereits abreisen



In den Abruzzen hatte es seit Tagen geschneit, der Schnee lag zum Teil meterhoch. Augenzeugen sprachen von apokalyptischen Szenen am Unglücksort. Die Gäste hatten offenbar nach den vier schweren Erdbeben am Mittwoch abreisen wollen und bereits ausgecheckt. Es kam aber kein Fahrzeug durch, um sie mitzunehmen.