(vb) – Der von den Kommunisten unterstützte Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon holt bei den Franzosen an Beliebtheit auf. In Umfragen liegt er jetzt sogar vor dem konservativen Kandidaten François Fillon.

Mélenchon versammelte am Sonntag zehntausende Unterstützer in einer Kundgebung bei Marseille. Mit diesen veränderten Umfragewerten bleibt der Ausgang der Wahl am 23. April völlig offen.

Mit 18 bis 19 Prozent schließt Mélenchon laut Umfragen zu dem 39-jährigen unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron auf. Auf dem ersten Platz liegt unverändert die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen.

Auf der Kundgebung in Marseille sagte Mélenchon, die Franzosen hätten nun eine andere Wahl als für die Rechtsextremen zu stimmen, „die unser großartiges, multikulturelles Volk dazu gebracht hätte, sich selbst zu hassen“.

Der Aufstieg von Jean-Luc Mélenchon sät bei den anderen Kandidaten Selbstzweifel, urteilt die Zeitschrift „L'Obs“. Jetzt gebe es vier Kandidaten, die um die 20-Prozent-Marke herum liegen würden.