(AFP) Die Nachrichtenagentur der Terrormiliz IS, Amaq, hat am Dienstagabend den Tod ihres Sprechers Abu Mohamed al-Adnani verkündet. Al-Adnani sei bei einer Militäroperation in der syrischen Provinz Aleppo ums Leben gekommen, so Amaq.



Die Agentur berief sich auf "militärische Quellen" und meldete: "Scheich Abu Mohamed al-Adnani, der Sprecher des Islamischen Staates ist als Märtyrer gestorben, während er Einsätze überwachte, die das Ziel hatten, die militärischen Feldzüge gegen Aleppo zurückzuwerfen." Ein genauer Todeszeitpunkt wurde nicht genannt.