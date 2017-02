(dpa) - Ein französischer Olivenbauer ist wegen seine Hilfe für Migranten im Grenzgebiet zu Italien verurteilt worden. Ein Gericht in Nizza verhängte in dem viel beachteten Prozess am Freitag eine Geldstrafe von 3000 Euro auf Bewährung gegen Cédric Herrou, weil er Migranten über die Grenze nach Frankreich gebracht hatte, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Damit entschieden die Richter sich für ein mildes Urteil, die Staatsanwaltschaft hatte acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert.

Herrou war durch den Prozess zu einer nationalen Symbolfigur für Flüchtlingshelfer geworden, er hatte sein Handeln als politische Aktion bezeichnet. An der Grenze östlich von Nizza versuchen zahlreiche Migranten, die über das Mittelmeer nach Italien gelangt sind, weiter Richtung Norden zu kommen. Die französische Polizei fängt viele von ihnen ab und schickt sie zurück.

