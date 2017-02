(dpa) - Das ärgerliche Rätsel um die ständigen Stromausfälle ist für die rund 800 Einwohner des beschaulichen spanischen Dorfes Sant Miquel de Fluvià endlich gelöst: Eine jetzt ausgehobene Drogenbande sei dafür verantwortlich gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Gruppe habe bei der Produktion von Marihuana in dem katalanischen Dorf unweit der Grenze zu Frankreich so viel Energie verbraucht, dass sie häufig Unterbrechungen der Elektrizitäts-Versorgung verursacht habe.

Der Familien-Clan habe zur Beleuchtung und Kühlung der in Innenräumen gehaltenen Pflanzen unter anderem auch Stromleitungen illegal angezapft. Bei zwei Polizeiaktionen seien insgesamt acht Menschen festgenommen worden, so die Behörden.



Sie sollen in mehreren Häusern und Fincas Marihuana produziert und das Rauschgift in Katalonien sowie im Süden Frankreichs verkauft haben. Man habe bei zwölf Hausdurchsuchungen drei Schusswaffen, mehr als 1600 Marihuanapflanzen sowie 8200 Euro Bargeld sichergestellt, hieß es.

