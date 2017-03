(dpa/tom) - Ermittler haben bei Ausgrabungen in einem ehemaligen Heim für unverheiratete Mütter in Irland Massengräber mit Kinderleichen entdeckt. Wie eine Untersuchungskommission am Freitag in Dublin mitteilte, wurden in unterirdischen Kammern im westirischen Tuam „erhebliche Mengen“ menschlicher Überreste gefunden. Einige der Leichen seien untersucht worden. Es handelt sich demnach um Föten und Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren. Die Kommission hatte ihre Arbeit aufgenommen, nachdem die Anwohnerin Catherine Corless 2014 hinter einer Mauer im "St. Mary’s Mother and Baby Home" die sterblichen Überreste von rund 800 kleinen Kindern entdeckt hatte.



Interview with Catherine Corless on her research into the mass grave of children at the Bon Secours, Tuam. http://t.co/2MOpCE2Lp4 — Niamh Puirséil (@NiamhPuirseil) May 28, 2014

Die Hobby-Historikerin Corless hatte bei ihren Recherchen zuvor ermittelt, dass in den 36 Jahren, die das Heim bestand, insgesamt 796 Kinder verstarben, meistens an Unterernährung und Vernachlässigung, auch Tuberkulose war wohl eine häufige Ursache.



Erste Funde bereits 1975



Bereits 1975 hatten zwei Jungen aus dem Ort beim Spielen in einer stillgelegten Klärgrube des Heimes rund 20 Kinderskelette gefunden, allerdings wurde der Fund damals nicht polizeilich untersucht - lediglich ein Priester sei gekommen und habe die Grabstätte gesegnet, so Barry Sweeney, der als damals Zwölfjähriger die grausige Entdeckung unter einer Betonplatte gemacht hatte. Erst die Initiative von Corless brachte Bewegung in die Afffäre.



Die Ausgrabungen der Untersuchungskommission im Oktober 2016 und Anfang März 2017 bestätigen jetzt offensichtlich die schlimmsten Befürchtungen. Kinder- und Jugendministerin Katherine Zappone nannte den Bericht "erschütternde und traurige, wenn auch nicht unerwartete Nachrichten" und versprach: "Wir werden das Andenken der Kinder ehren und sicherstellen, dass die sterblichen Überreste angemessen behandelt werden."

Das Heim in Tuam wurde von 1925 bis 1961 von der katholischen Kirche, genauer von der "Congregation of the Sisters of Bon Secours" betrieben. Die Leichen stammen der Untersuchungskommission zufolge höchstwahrscheinlich aus dieser Zeit. „Die Kommission ist schockiert von dieser Entdeckung und ermittelt weiterhin, wer verantwortlich für die Entsorgung menschlicher Überreste in dieser Art war“, hieß es in einer Mitteilung. Eine Kommission untersucht im Auftrag der Regierung Hinweise auf Missbrauch in ehemaligen Mutter-Kind-Heimen in dem streng katholischen Land.

