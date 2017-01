(dpa) - Ghanas neuer Staatschef Nana Akufo-Addo hat sich bei seiner Amtseinführung offenbar aus den Antrittsreden der US-Präsidenten Bill Clinton und George W. Bush bedient. Akufo-Addos Sprecher Eugene Arhin erklärte daraufhin am Sonntag: „Ich bitte ohne Einschränkung um Entschuldigung dafür, dass das Zitat nicht dem ursprünglichen Autor zugeschrieben wurde. Es war ein Versehen und keinesfalls Absicht.“

Der 72-Jährige Akufo-Addo hatte am Samstag in Accra einen Monat nach der Präsidentenwahl in dem westafrikanischen Land seinen Amtseid geleistet. Mehrerer afrikanische Staatschefs wohnten der Zeremonie bei, Tausende Bürger jubelten dem neuen Präsidenten zu. Dabei appellierte Akufo-Addo unter anderem an die Ghanaer: „Ich fordere Euch auf, aktive Bürger zu sein, nicht Subjekte; verantwortliche Bürger, die ihre Gemeinschaft und Nation aufbauen.“ Die Passage kam so zuerst in der Antrittsrede von George W. Bush vor.

In sozialen Netzwerken kursierten am Sonntag Videoclips, die Bush und Akufo-Addo zeigen, wie sie hintereinander die gleiche Passage sprechen. Eine weitere kurze Passage entsprach fast identisch zwei Sätzen aus Clintons Antrittsrede von 1993.