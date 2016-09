(dpa) - Bei einer Explosion im New Yorker Stadtteil Manhattan sind am Samstagabend (Ortszeit) 29 Menschen verletzt worden. Nach Angaben von Bürgermeister Bill de Blasio gehe man von einem „vorsätzlichen Akt“ aus.

De Blasio betonte zugleich, dass es keine Hinweise auf eine Verbindung zum Terrorismus gebe. Es bestehe nach bisherigen Erkenntnissen auch kein Zusammenhang mit einer Bombenexplosion am Samstagmorgen an einer Renn-Strecke in Seaside Park in New Jersey.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall an einer Straße im Manhattaner Bezirk Chelsea. 24 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, eine der Verletzungen wurde als „ernst“ beschrieben.



This is the device found at second location, near New York explosion, officials say. https://t.co/cpgJgDr4X5 pic.twitter.com/TZr07KwDra — CNN (@CNN) September 18, 2016

Wenige Straßen weiter wurde ein Dampfdrucktopf mit Kabeln gefunden. Außerdem sei außen ein schwarzer Gegenstand mit Klebeband an dem Topf angebracht, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Polizei. Es sei unklar, was in dem Topf war und ob dieser Fund etwas mit der Explosion zu tun hatte.

Keine Verletzten in New Jersey



In Seaside Park in New Jersey waren am Samstagmorgen (Ortszeit) drei miteinander verbundene Rohrbomben in einer Mülltonne an einer Strecke deponiert, an der ein Rennen der Marineinfanterie mit schätzungsweise mehr als 5000 Teilnehmern stattfinden sollte. Aber nur einer der Sprengsätze explodierte - und das vor der Veranstaltung, deren Beginn sich verzögert hatte. Daher wurde niemand verletzt.

Auch in diesem Fall blieb zunächst ungeklärt, wer hinter der Tat steckt und was das Motiv war.