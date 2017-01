(dpa) – Die Menschen tragen Mundschutz und können nur wenige Meter weit sehen. Geradezu spukige Straßenszenen mit dreckigem Nebel bestimmen das Bild zurzeit in weiten Teilen Chinas - unter anderem in Peking. Seit mehr als einem Monat hängt etwa über der chinesischen Hauptstadt fast ununterbrochen eine verheerende Glocke aus giftiger Luft. Bedrohlich verdunkeln auch am Donnerstag Dunstwolken die Stadt. Graue Schneeflocken, die vom Himmel rieseln, erinnern eher an Asche. Wer sich vor die Tür traut, trägt meist Atemschutzmaske.



Auch in Peking ist die Luft hoch belastet.

AFP

Nicht nur die 22 Millionen Hauptstädter, sondern geschätzt eine halbe Milliarde Menschen in ganz Nordchina müssen die dreckige Luft ertragen. Pekinger erinnert die ungewöhnliche lange Smog-Welle an den Winter vor drei Jahren. Auch damals hielt sich über Wochen dreckige Luft über der Stadt und die Smog-Werte erreichten neue Rekordwerte.

Für die Regierung war die sogenannte Airpokalypse damals eine Zäsur. Sie schaltete auf Angriff und sagte der Luftverschmutzung den Kampf an. Doch nun zeigt sich: Es reicht noch nicht. Greenpeace lobte Peking zwar zunächst für stetig bessere Luftwerte. Doch die Bemühungen seien „praktisch zum Stillstand“ gekommen.



Handlungsbedarf



Die Regierung unternehme nicht genug, um neue Gesetze auch durchzusetzen, monieren die Umweltschützer. Staatsmedien berichten, dass in diesen Tagen trotz Produktionsverboten hunderte Fabriken im Industriegürtel rund um die Hauptstadt einfach weiterarbeiten.

Die Stimmung in Chinas Industrie ist im Dezember laut Umfragen auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Die ins Stocken geratene Wirtschaft läuft zumindest vorläufig wieder und diese Butter wollen sich die Unternehmen nicht vom Brot nehmen lassen.



Was in der Provinz Hebei aus der Luftperspektive betrachtet malerisch aussieht, ist in Wahrheit ein gravierendes Problem.

REUTERS

„Mein Cousin arbeitet in einem Stahlwerk. Wenn er nichts mehr verdient, kann er sich auch nicht über saubere Luft freuen“, sagt Li Yang, der aus der Nachbarprovinz Hebei nach Peking gezogen ist.

Viele Pekinger verstehen das Dilemma: Der Smog kann nicht einfach von heute auf morgen für immer ausgeknipst werden, weil dann zu viele Fabrikarbeiter ihre Jobs verlieren würden.

Trotzdem werden die Menschen ungeduldig. „Das Problem geht nicht einfach Weg. Die Regierung muss mehr machen, um unsere Gesundheit zu schützen“, sagt Xiao Ning, die in einer Pekinger Werbeagentur arbeitet. Ihr Chef weigert sich, einen Luftreiniger zu kaufen, mit dem sie und ihre Kollegen zumindest drinnen saubere Luft atmen könnten. „Eigentlich müsste das als Arbeitsschutz vorgeschrieben werden. Jedes Büro braucht solche Geräte.“