Von unserem Korrespondenten Thomas Spang (Chicago)



Der Streit der beiden Männer in einer Uptown-Bar in den frühen Morgenstunden am Neujahrstag eskalierte schnell. Unversöhnlich zogen sie ihre Waffen und feuerten aufeinander. Die herbeigerufenen Polizei fand zwei mit Kugeln durchsiebte Tote in dem Lokal. Die Beiden waren nicht die ersten Opfer dieser Silvesternacht, sondern die Nummer "Zwei" und "Drei".

Der erste Tote der gefährlichsten Metropole der USA im neuen Jahr lag zu diesem Zeitpunkt schon beim Leichenbeschauer ...