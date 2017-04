(dpa) - Der Brand eines Bauzugs hat den Bahnverkehr in der belgischen Hauptstadt Brüssel behindert. Der Brüsseler Zentralbahnhof wurde deswegen am Samstag bis zum frühen Nachmittag vorübergehend geschlossen. Der Zug war am Morgen in Brand geraten. Die Feuerwehr bekam das Feuer schnell unter Kontrolle. Es gab keine Berichte über Verletzte.

Züge auf der wichtigen Verbindung vom Nord- zum Südbahnhof, den Fernzüge ansteuern, wurden zunächst umgeleitet. Später konnten auch wieder zwei Gleise am Zentralbahnhof genutzt werden. Auf vielen Verbindungen musste mit durchschnittlichen Verspätungen von 20 bis 40 Minuten gerechnet werden, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Bauzüge werden zum Beispiel für Instandhaltungsarbeiten an Bahngleisen eingesetzt.

