(AFP) - Die spanische Polizei hat Schüsse auf einen mit Butangas beladenen Laster abgegeben, der auf einer Straße in Barcelona gegen die Fahrtrichtung unterwegs war. Nach Angaben der Polizei konnte sie den Wagen erfolgreich anhalten und den Fahrer, einen Schweden, festnehmen.



Die Stadtverwaltung von Barcelona bestätigte dass der Lastwagen, auf dessen Ladefläche sich Dutzende Gasflaschen befanden, gestohlen worden war.



Nach anfänglichen Zweifeln schließen die Behörden in der Zwischenzeit einen terroristischen Hintergrund aus. "Der Fahrer des gestohlenen Lastwagens hatte in der Vergangenheit psychiatrische Probleme. Es war kein terroristischer Akt," so der spanische Innenminister Juan Ignacio Zoido auf Twitter.



Nach Augenzeugenberichten soll der Fahrer Passanten ignoriert haben, die ihn zum Stehen bringen wollten. Entsprechende Versuche habe er mit obszönen Gesten quittiert.

Im Einsatz waren etwa 20 Polizisten mit mindestens sechs Einsatzfahrzeugen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.