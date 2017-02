dpa) - Islamisten haben in der nordafghanischen Provinz Dschausdschan sechs afghanische Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) erschossen. IKRK-Sprecher Thomas Glass bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod der Kollegen am frühen Mittwochabend. Zwei weitere Mitarbeiter würden vermisst.

In einer Stellungnahme der Organisation hieß es, das Team habe aus drei Fahrern und fünf Programm-Mitarbeitern bestanden. Sie seien in einer Gegend südlich der Provinzhauptstadt Scheberghan unterwegs gewesen, „um dringend benötigtes Material für Viehbauern zu liefern“.

„Dies ist abscheulich. Nichts kann den Mord an unseren Kollegen und lieben Freunden rechtfertigen“, sagt die IKRK-Landesdirektorin Monica Zanarelli in der Botschaft. Der Präsident des Roten Kreuzes, Peter Maurer, sagt, der Angriff wirke wie beabsichtigt. Es sei eine riesige Tragödie. „Wir stehen unter Schock.“ Diese Kollegen hätten einfach ihre Pflicht getan, hätten versucht, selbstlos zu helfen.

Nach Angaben des Gouverneurs von Dschausdschan, Maulawi Lotfullah Asisi, haben Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Männer getötet. Am Morgen hätten die acht Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Bezirk Kosch Tepa „Heu für Herdentiere verteilt“, als sie im Gebiet von Tschakmachokor von Mitgliedern des IS angegriffen worden seien. Asisi beschuldigt einen Kommandeur namens Kari Hikmatullah und seine Männer.

Die sechs Toten seien mithilfe von Stammesältesten geborgen worden. Man versuche nun, die Freilassung der beiden Geiseln auszuhandeln.