(dpa) - Knapp zwei Wochen vor der Parlamentswahl haben die russischen Behörden das angesehene Meinungsforschungsinstitut Lewada-Zentrum zum „ausländischen Agenten“ erklärt. Dies sei nach einer außerplanmäßigen Kontrolle der Organisation entschieden worden, sagte ein Sprecher des Justizministeriums der Agentur Tass am Montag in Moskau. Details oder konkrete Vorwürfe waren zunächst nicht bekannt. Russland wählt am 18. September ein neues Parlament.

Ein Sprecher des Lewada-Zentrums sagte, er hoffe, dass sein Institut rasch wieder von der Liste gestrichen werde. Lewada gehört zu den renommiertesten Meinungsforschungseinrichtungen in Russland.

Seit 2012 verpflichtet ein Gesetz Nichtregierungsorganisationen (NGO), sich als „ausländische Agenten“ zu kennzeichnen, wenn sie Geld aus dem Ausland erhalten. Viele Organisationen sehen dies als Stigma, das ihnen die Arbeit in Russland und die Kooperation mit anderen Gruppen erschwert. Inzwischen stehen bereits mehr als 140 NGOs auf der Liste „ausländischer Agenten“.