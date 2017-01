(dpa) - Im Süden der Vereinigten Staaten haben schwere Winterstürme Verwüstungen und Überflutungen ausgelöst. Fünf Menschen seien bereits gestorben, teilten die Behörden mit. In Florida ertrank ein Mann, als er versuchte, sich aus seinem in den Fluten versinkenden Auto zu retten. In Alabama wurden am Montagabend (Ortszeit) vier Menschen von einem Baum erschlagen, der auf ihr Haus fiel. Die Stürme mit heftigen Windböen und starkem Regen betrafen vor allem die Staaten Louisiana, Mississippi und Alabama. Insgesamt wurden von den Wetterdiensten zwölf Tornados gemessen.