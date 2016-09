(dpa) - Bei einem Zugunglück im Nordwesten Spaniens sind am Freitag mindestens drei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Der Bahnbetreiber Renfe bestätigte auf dpa-Anfrage, es gebe „einige Tote“. Die Tragweite des Unglücks in der Region Galicien sei noch nicht klar. Bei einem der Todesopfer handelt es sich laut der Zeitung „La Voz de Galicia“ um den portugiesischen Lokführer. Die Zeitung „El Mundo“ zitierte die Lokalpolizei in der Provinz Pontevedra mit den Worten, es handele sich um „eine große Zahl von Verletzten“.

Unter den Toten ist der portugiesische Lokführer.

Foto: AFP

Der Unfall habe sich gegen 9.30 Uhr in der Nähe der der Station O Porriño ereignet. Der Zug, der mit rund 60 Menschen an Bord von der Hafenstadt Vigo ins portugiesische Valença do Minho unterwegs war, sei entgleist und wohl gegen eine Brücke geprallt, hieß es. Die Behörden hätten Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet.

Erst vor drei Jahren hatte sich ebenfalls in Galicien ein verheerendes Zugunglück ereignet. Am 24. Juli 2013 war ein Schnellzug in Angrois bei Santiago de Compostela mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve gefahren und entgleist. Neben 80 Todesopfern gab es damals auch 144 Verletzte.