(dpa) - Der liberale kanadische Premierminister Justin Trudeau hat sein Kabinett kräftig umgebaut. Die bisherige Handelsministerin Chrystia Freeland, die unter anderem für das Freihandelsabkommen Ceta zwischen Kanada und der EU gekämpft hatte, werde neue Außenministerin, teilte Trudeau am Dienstag mit. Sie ersetzt Stephane Dion, der nach Medienberichten auf einen diplomatischen Posten wechseln soll. Neuer Handelsminister wird François-Philippe Champagne.



Sanktionen und Gegensanktionen



Das Pikante an der Personalie Freeland: Sie darf nicht nach Russland einreisen. Freeland stehe seit 2014 auf einer Sanktionsliste, bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums in Moskau am Mittwoch der Agentur Interfax. Kanada hatte damals Einreiseverbote gegen russische Politiker verhängt wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. Moskau reagierte mit Gegensanktionen. Eine Streichung von der Liste sei nur auf Gegenseitigkeit möglich, sagte der Sprecher.

Freeland (48) ist kanadisch-ukrainischer Abstimmung und hat lange als Journalistin in Kiew und Moskau gearbeitet. Als Parlamentsabgeordnete der Liberalen in Kanada setzte sie sich 2014 für die Ukraine ein. Trudeau machte sie 2015 zur Außenhandelsministerin. In dieser Funktion brachte sie das umstrittene Freihandelsabkommen Ceta mit der Europäischen Union (EU) zu einem erfolgreichen Abschluss.



Vier weitere Wechsel im Kabinett



Zudem kündigte Trudeau vier weitere Wechsel an: Maryam Monsef, derzeit Ministerin für Reformen der demokratischen Institutionen, übernimmt das Ministerium für Frauen. Ihre Nachfolgerin wird Karina Gould. Die derzeitige Frauenministerin Patricia Hajdu wird Arbeitsministerin. Das Einwanderungsministerium übernimmt Ahmed Hussen.