(dpa) - Eine mit zahlreichen Cyberattacken auf politische Organisationen in Verbindung gebrachte Hackergruppe soll auch die Präsidentschaftswahlkampagne von Emmanuel Macron ins Visier genommen haben. Macrons Kampagne sei laut der auf IT-Sicherheit spezialisierten Firma "Trend Micro" Ziel der Gruppe „Pawn Storm“ geworden, teilte seine Bewegung „En Marche!“ am Mittwoch mit.



Westliche IT-Sicherheitsfirmen vermuten dahinter eine Gruppe mit mutmaßlicher Nähe zu russischen Geheimdiensten, die auch hinter Hackerangriffen auf den Parteivorstand der US-Demokraten und die CDU von Bundeskanzlerin Angela Merkel stecken soll.



Phishing bei "En Marche!"



Die Gruppe ist auch unter den Namen „Fancy Bear“, „APT28“ und „Sofacy“ bekannt. In dem Bericht von "Trend Micro" taucht Macrons Wahlkampagne als Ziel einer sogenannten Phishing-Kampagne im März auf. Dabei versuchen Hacker, mit betrügerischen E-Mails oder Webseiten vertrauliche Daten abzuschöpfen.

„En Marche!“ selbst erklärte, seit Januar das Ziel von fünf ausgeklügelten „Phishing“-Operationen geworden zu sein. Es seien aber keine Daten in falsche Hände geraten, das Wahlkampfteam habe zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. „Die Angriffe, deren Opfer „En Marche!“ ist, verraten eine Form der Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf“, hieß es in der Erklärung. „Das ist kein Zufall, wenn Emmanuel Macron, der letzte Kandidat der Progressisten in dieser Präsidentschaftswahl, ihr bevorzugtes Ziel ist.“