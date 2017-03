(dpa) - Aufatmen in Tignes in den französischen Alpen: Beim Abgang einer Lawine kamen keine Menschen zu Schaden. Es war zunächst gemutmaßt worden, mehrere Menschen seien von den Schneemassen mitgerissen worden.



Schlechtes Wetter: keine Rettungshubschrauber



Es hatte länger als üblich gedauert, bis verlässliche Informationen darüber vorlagen, ob sich zum Zeitpunkt des Abgangs der Lawine Skifahrer auf der Piste befanden oder nicht. Schuld daran waren die widrigen Witterungsbedingungen und die daraus resultierende schlechte Sicht, wodurch keine Hubschrauber eingesetzt werden konnten. Medien hatten zunächst von mindestens zehn Menschen berichtet, die mitgerissen worden seien.



Vier Tote bei Lawine im Februar



Erst Mitte Februar hatte eine etwa 400 Meter breite Lawine bei Tignes in der Alpen-Region Savoie vier Menschen abseits der Pisten in den Tod gerissen. Das bis dahin schlimmste Lawinenunglück des Winters in Frankreich hatte drei Touristen und ihren erfahrenen Skilehrer getroffen.



Die Gruppe war mit Snowboards unterwegs, die Männer hatten sie zum Zeitpunkt des Unfalls aber nicht angeschnallt. Der Lehrer hatte die ganze Gruppe mit Lawinen-Detektoren ausgestattet, die Hilfe kam aber zu spät.

Das Skigebiet Tignes-Val d'Isère ist nach eigenen Angaben eines der größten Skigebiete in der Savoie und in den Alpen. Tignes-Val d'Isère hat 480 Hektar offizielle Pisten und ein Gebiet von 3200 Hektar außerhalb der Pisten. Die maximale Höhe ist 3456 Meter.









Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.