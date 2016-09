(dpa) - Ein Mann hat in einem Einkaufszentrum in St. Cloud im US-Bundesstaat Minnesota acht Menschen mit einem Messer verletzt. Ein zufällig anwesender Polizist habe den Mann am Samstagabend (Ortszeit) erschossen. Das bestätigte die Polizei.



Augenzeugenberichten zufolge habe der Mann „Allah“ gerufen und mindestens einen Kunden in dem Einkaufszentrum etwa 70 Kilometer nordwestlich von Minneapolis gefragt, ob er Moslem sei, so Blair Anderson, der Polizeichef von St. Cloud.



Die Identität des Täters und seine Motive waren zunächst unbekannt. Der Mann habe die Uniform eines privaten Sicherheitsdienstes getragen. Anderson bekräftigte, er wolle nicht über einen terroristischen HIntergrund spekulieren. Es gebe keine Hinweise auf eine Verbindung zu anderen Vorfällen.



K-9 unit now on scene at Crossroads Mall pic.twitter.com/CkddknV9tY — Dave Schwarz (@dschwarzphoto) September 18, 2016

Die acht Verletzten wurden im Krankenhaus versorgt, eine Person musste stationär behandelt werden.