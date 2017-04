(dpa) - Die EU plant schärfere Abgas-Grenzwerte und finanzielle Hilfen für Ladestationen, um umweltfreundlichen Elektro- und Brennstoffzellenautos in Europa zum Durchbruch zu verhelfen. Dies kündigte Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur zum Start der Hannover Messe an.

Die „ehrgeizigen“ neuen Schadstoff-Grenzwerte sollen demnach ab 2021 gelten. „Wir müssen sicherstellen, dass der Anteil schadstofffreier Autos Schritt für Schritt wächst und bis 2030 einen erheblichen Teil der Flotte ausmacht“, sagte Sefcovic, der in der EU-Kommission für Energiefragen zuständig ist.

Die Unterstützung für den Aufbau von Ladestationen soll bereits früher fließen. „Die Lösungsvorschläge müssen wir schon dieses Jahr machen“, meinte Sefcovic. Erwogen werde eine Finanzierung mit Hilfe der Europäischen Investitionsbank und mit EU-Einnahmen aus dem Emissionshandel. Die nötigste Infrastruktur an alternativen „Tankstellen“ entlang der großen transeuropäischen Strecken würde nach seinen Worten rund 1,5 Milliarden Euro kosten. „Das ist kein unerschwinglicher Betrag.“

Angesichts der großen Fortschritte Chinas bei E-Fahrzeugen müsse die europäische Autoindustrie ihre Spitzenstellung behaupten. Auch gelte es, nach dem VW-Skandal um manipulierte Abgaswerte das Vertrauen der Kunden wieder zu gewinnen. „Wir wollen emissionsfreie Autos voranbringen, dann wird diese Diskussion beendet“, sagte Sefcovic.