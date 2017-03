(TJ) - Wie mehrere Medien am Donnerstagabend berichteten, wurden im Hauptbahnhof von Düsseldorf mehrere Menschen durch einen oder zwei Täter mit einer Axt verletzt.

Die Polizei leitete sofort einen Großeinsatz in die Wege, ein Mann habe versucht, über die Gleise zu entkommen, er sei jedoch festgenommen worden. Über die Motive oder Identität des oder der Täter war am späten Donnerstagabend noch nichts bekannt. Die Nordrhein-Westfälische Polizei twitterte lediglich von einem Spezialkräfte-Einsatz.

Augenzeugen berichteten von mehreren verletzten Menschen, die von den Rettungskräften versorgt werden mussten. Gleise und Bahnsteige wurden komplett geräumt.

In der Vergangenheit hatte es in Deutschland mehrfach Axtattacken von geistig verwirrten Tätern gegeben. Im vergangenen Juli hatte ein 17-jähriger Asylbewerber - mit Axt und Messer bewaffnet - in einer Regionalbahn bei Würzburg auf Fahrgäste eingeschlagen. Fünf Menschen werden damals verletzt. Polizisten erschossen den Attentäter, der sich in einem Video als Kämpfer des IS bezeichnet hatte. Er kam als Flüchtling nach Deutschland und gab sich als Afghane aus.