(dpa) - Der Hamburger Flughafen wurde am Sonntagmittag für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Die Airport-Gebäude wurden geräumt. Um etwa 13.30 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Hunderte Reisende, die zuvor in der eisigen Kälte vor dem Airport gewartet hatten, strömten wieder in das Terminal 1, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Der Inhalt einer kleinen Kartusche hatte die Reisepläne von etwa 1500 Fluggästen in Hamburg durcheinander gebracht: Die Feuerwehr entdeckte den handelsüblichen Behälter mit Pfefferspray nach eigenen Angaben in der sogenannten Plaza. In diesem Gebäude des Flughafens zwischen Terminal 1 und 2 finden die Sicherheitskontrollen statt. Die Klimaanlage habe das Spray verwirbelt. Schnell meldeten sich die ersten Menschen mit Atemwegsreizungen und Übelkeit. Die Flughafenfeuerwehr löste Alarm aus. 120 Einsatzkräfte wurden mobilisiert, der Flugverkehr unterbrochen, die Zufahrten gesperrt.

„Es war ein komisch süßlicher Geruch“, sagte die zwölfjährige Ann-Kathrin, die mit ihrer Mutter eine Freundin zum Flug nach Dubai bringen wollte. „Aber beißend“, ergänzte Mutter Jasmin Feth (40). Die Wahrnehmung machten sie außerhalb des Gebäudes. Die Eingänge waren schon geschlossen, als sie mit der S-Bahn eintrafen.



Mehr als ein Dumme-Jungen-Streich

Die Retter haben 68 Menschen untersucht, neun von ihnen sind in Krankenhäuser gekommen. Der leitende Notarzt war zuversichtlich, dass auch diese Patienten schnell wieder entlassen werden.

Feuerwehrsprecher Torsten Wesselly spricht jedenfalls von einer „brisanten Einsatzlage“. Das Versprühen von Pfefferspray komme in jüngster Zeit in Hamburg leider öfter vor, besonders an Schulen. „Es ist offensichtlich en vogue, ab und zu mal so eine Patrone abzudrücken“, so Einsatzleiter Kusch. Die Verfügbarkeit der Pfefferspray-Patronen sei mittlerweile riesig groß. Es sei jedoch mehr als ein Dumme-Jungen-Streich. Wenn der Täter vom Flughafen ermittelt werden sollte, komme eine gewaltige Kostenforderung auf ihn zu.