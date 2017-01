Par Gaston Carré



Abdel Fattah al-Sissi est un maréchal paradoxal: oeil de braise, calvitie frontale, l'ancien militaire présente des traits épais et un visage rond, affable et peu martial, tout au plus peut-on percevoir dans son regard une inquiétude diffuse, quelque chose de hanté, que l'on rencontre plus souvent chez les gens de plume que chez les hommes de sabre ...